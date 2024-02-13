İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiği söyleniyordu! Zeynep Bastık yatırım yaptı yapmasına ama...

Kazancını gayrimenkul olarak değerlendiren Zeynep Bastık son olarak İzmir-Urla’dan 40 milyon TL değerinde bir ev almıştı. Deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başladığı iddia edilen Bastık bu iddialara sonunda nokta koydu.
Urla'da yatırım yapan ve sık sık buradaki lüks evine gitmeye çalışan Bastık'ın İstanbul'u terk ettiği konuşuluyordu.
"İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna Zeynep Bastık şu yanıtı verdi:
"Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık."
Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.