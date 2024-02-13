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İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiği söyleniyordu! Zeynep Bastık yatırım yaptı yapmasına ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.02.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Zeynep Bastık, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleştiği iddialarıyla gündeme geliyordu. Urla'da lüks bir eve yatırım yapan Bastık İstanbul'u terk ettiği iddialarına noktayı koydu.

Kazancını gayrimenkul olarak değerlendiren Zeynep Bastık son olarak İzmir-Urla’dan 40 milyon TL değerinde bir ev almıştı. Deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başladığı iddia edilen Bastık bu iddialara sonunda nokta koydu.


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LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Urla'da yatırım yapan ve sık sık buradaki lüks evine gitmeye çalışan Bastık'ın İstanbul'u terk ettiği konuşuluyordu.

"İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna Zeynep Bastık şu yanıtı verdi:

"Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık."

Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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