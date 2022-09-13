İstanbul Valiliğinde "Şed Kuşanma Töreni" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 35. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen Şed Kuşanma Töreni'nde "İlin Ahisi" seçilen Mustafa Nuhoğlu'na kaftan giydirdi.

Valilikte yapılan törende konuşan Yerlikaya, Ahi Evran'ın eşiyle birlikte kurucusu olduğu sistemin; iktisadın, ekonominin, mal ve hizmet üretiminin etik ve ahlakının ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ahiliğin hem dünyevi hem uhrevi bir sistem olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ahilik, sadece dünyası için gayret gösteren çabalayan değil, sonsuz hayat için de çaba gösteren bir sistemdir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, her an ölecekmiş gibi ahiret için de gayret gösterirler. Ahilik, önce Müslüman olmak sonra meslek sahibi olmaktır." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ise ahiliğin, Anadolu'da yaşayan halkın çeşitli meziyet dallarında yetişmelerini sağlayan, çalışma yaşamını düzenleyen, kardeşlik ve yardımseverlik gibi tüm güzel meziyetlerin birleştiği bir düzen olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya'nın "ilin ahisi" seçilen Nuhoğlu'na kaftan giydirmesinin ardından şed kuşandırıldı.

Törende, "ilin kalfası" seçilen Mertcan Doğan ve "ilin çırağı" seçilen Azra Ayral'a plaket verildi.