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  4. İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

09.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da HDP öncülüğünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan gruplardan 51 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

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Gözaltı İstanbul hdp

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