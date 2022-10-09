Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

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