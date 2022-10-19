İstanbul'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürüttükleri çalışmalarda 50.Yıl ve Esentepe mahallelerinde 6 bina ve depo olarak kullanılan adreste kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamullerinin bulunduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olduğu değerlendirilen 2 milyon 726 bin 800 makaron, 1 ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 157 kilogram sigara tütünü, 251 bin 20 nargile tütün etiketi, 182 bin karton paket, 45 bin 750 tütün paketleme poşeti, 10 bin 900 nargile tütün kutusu, 3 elektronik terazi, 1 baskül ve 1 ısıtıcı ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.