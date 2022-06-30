İstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş ve şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gülhane Parkı'nda düzenlenen yürüyüş, koruyucu aileler ve koruma altına alınan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Parkın Sultanahmet kapısında başlayan ve Sarayburnu kapısında sona eren yürüyüşe katılanlar, ellerinde "Haydi İstanbul koruyucu aile olalım" yazılı pankart ile "Her çocuğun bir ailesi olmalı" ve "Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Fuat Karaman, koruyucu ailelere ve yürüyüş boyunca karşılaştığı vatandaşlara gül hediye etti.

Karaman, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 12 sayılı genelgeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Haziran'ın ulusal Koruyucu Aile Günü ilan edildiğini anımsattı.

İstanbul'da 1000'e yakın çocuğu, yaklaşık 875 ailenin yanında sıcak yuvalarına kavuşturmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Karaman, ailelerin katılımıyla düzenledikleri etkinliklerle Koruyucu Aile Günü'nü idrak ettiklerini söyledi.

İstanbul ve tüm Türkiye'deki bütün aileleri koruyucu aile olmaya davet eden Karaman, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Türk milleti ilim, irfan ve medeniyet çağında mazlum, mağdur pek çok millete yuva oldu. Bizim milletimizin genlerinde bu misafirperverlik, kucaklama, şefkat, himaye etme duygusu var. Ailelerimizin tereddütleri olabilir ancak koruyucu aile olanlardan bu zamana kadar hiçbir pişmanlık ve şikayet görmedik. Şimdi yeni dönemde bu konuda tecrübeli olan ailelerimizle yeni aday ailelerimizi çeşitli organizasyonlarda bir araya getiriyoruz ve onların bu anlamda tecrübelerini paylaşmalarını istiyoruz."

Karaman, koruyucu aile olmak isteyenlerin Alo 183 hattından ve Bakanlığın diğer iletişim kanallarından bilgi alabileceğini kaydetti.

Buradaki yürüyüşün ardından aileler ve çocuklar, şenliğin düzenlendiği Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne geçti. Çeşitli oyunlar ve yarışmaların düzenlendiği şenlikte çocuklar şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte, çocuklara ve koruyucu ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.