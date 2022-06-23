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İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

23.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda güvenlik, tarama ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Türkiye'de hava sıcaklığının yükselmesiyle muhtemel orman yangınlarını önleyici çalışma başlatan polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda dron destekli denetim yaptı.

Denetime Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polisler katıldı.

Başıbüyük'teki mesire alanında da denetimde bulunan ekipler, piknik yapanlara orman yangınları konusunda dikkat edilecek hususlara ilişkin broşür dağıttı.

Dron destekli çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili birimlerin hazırda bekletildiği ve ormanlık alanlardaki denetimlerin yaz boyunca süreceği bildirildi.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı

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