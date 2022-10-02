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İstanbul'da "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi

02.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığınca "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

"Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla Başakşehir 1. Etap Millet Bahçesi'nde başlayan etkinliğe katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, bunu sadece bir gün olarak düşünmemek gerektiğini söyledi.

Aydın, bunun bir hatırlatma olduğunu belirterek, "Bunu her gün yaşamanın yolunu bulmamız gerekir. Biz kent yaşamında işle evimiz arasında çocuklarımız da okulla yurt arasında sıkışmış durumda. Başakşehir bu ortamlara sahip olması açısından İstanbul'un şanslı kentlerinden ve bölgelerinden biri. Bugünleri bir fırsata çevirmemiz ve hayat boyu sağlıklı kalabilmek adına hareketten uzak kalmamamız gerekiyor." dedi.

Pandemi döneminde 2 yılın eve kapanarak geçirildiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Çoğumuz ruhi açıdan sıkıntılar yaşadık ama en önemlisi çocuklarımızın gelişmesinde en önemli gelişme çağında onları eve hapsetmiş olmamız çok kalıcı izler bıraktı. Bunu hızlı bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bu güzel parkları, bu güzel günleri, bu güzel yöneticileri lütfen iyi değerlendirelim. İyi fırsata çevirelim ve hayatımızı hareketle zenginleştirip, hareketle daha sağlıklı olmaya çalışalım. Hepinize Saygıdeğer Bakanım Fahrettin Koca'nın selam ve sevgilerini ileterek, bugün burada bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımıza, çocuklarınıza hayat boyu başarılar diliyorum."

Yarışmada "okçuluk" ile "survivor" parkurunda dereceye girenlere bisikletleri Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Burak Öztop tarafından dağıtıldı.

- "Hareket et, sağlıklı yaşa"

Yürümenin yanı sıra survivor parkuru, şişme çocuk oyun istasyonu, halat çekme, çuval oyunu, basket potası, okçuluk parkuru, ergometre, tırmanma duvarı da etkinliklerde yer aldı. Etkinliğe katılanların tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçüldü.

Etkinlikte "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" müzikal gösterimi de yapıldı.

İstanbul'da "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi

İstanbul'da "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" temasıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

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