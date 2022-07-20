Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, 7 bin 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi ve sahte alkol şişelemekte kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin, bahse konu adreste çeşitli işlemlerden geçirdikleri kaçak ve sahte alkollü sıvıları, piyasaya sürmek üzere şişeledikleri tespit edildi.

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

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