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İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

20.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki metruk bir binanın bahçesinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin, bahse konu adreste çeşitli işlemlerden geçirdikleri kaçak ve sahte alkollü sıvıları, piyasaya sürmek üzere şişeledikleri tespit edildi.

Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, 7 bin 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi ve sahte alkol şişelemekte kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alının 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
operasyon sahte alkol

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