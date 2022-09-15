İstanbul'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM), ürettikleri sahte içkileri kargoyla piyasaya süren suç gruplarına yönelik ülke genelinde yürüttüğü operasyon kapsamında İstanbul'da 5 zanlı gözaltına alındı.
Zincir operasyon kapsamında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde de bir depo ve kamyona yönelik operasyonda bidonlar içinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan 10,5 ton etil alkol ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
- 10,5 ton etil alkol, 750 şişe sahte içki, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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