İstanbul'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde de bir depo ve kamyona yönelik operasyonda bidonlar içinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan 10,5 ton etil alkol ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Zincir operasyon kapsamında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

- 10,5 ton etil alkol, 750 şişe sahte içki, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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