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İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

25.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pilot bölge seçilen Kadıköy'de 52 elektrikli skuter park alanı hayata geçirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte parklanma konusunda büyük sorun oluşturan elektrikli skuterler için mikromobilite park alanları çalışması başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kullanımın yayılmasıyla park sorunu da artan skuterler için harekete geçen İBB, mikromobilite park alanları oluşturacak.

En yoğun kullanıma göre İstanbul genelinde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler doğrultusunda Kadıköy ilçesi pilot bölge seçildi.

Kadıköy'de skuter kullanımının yoğunlaştığı Bağdat Caddesi'nde 17, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde 2, Ethem Efendi Caddesi'nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 26 olmak üzere toplam 52 skuter park alanı yapılacak.

Proje, elektrikli skuterlerin en yaygın kullanıldığı Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu gibi ilçelerde de geliştirilerek hayata geçirilecek.

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

- Pilot bölge seçilen Kadıköy'de 52 elektrikli skuter park alanı hayata geçirilecek

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi

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ibb park skuter

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