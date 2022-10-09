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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

09.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 5 aracın karıştığı 2 kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı 34 BDH 594 plakalı cip, aynı istikamette seyir halindeki 34 CKG 023 plakalı başka bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CKG 023 plakalı cip devrildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlk kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ikinci bir kaza daha yaşandı.

Ankara istikametinde seyir halindeki Harun A. yönetimindeki 34 LTY 585 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki 34 EAA 360 plakalı minibüs ve 07 US 065 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Harun A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan her iki kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 kazada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Sultanbeyli Tem otoyolu

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