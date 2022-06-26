YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

26.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinin "Uyuşturucu ile Mücadele Günü" dolayısıyla hazırladığı kısa film, kentte uyuşturucuya en yoğun olarak 15-24 yaş aralığında başlandığını ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sayılarla anlatıldığı film, ailede içinde annelerin uyuşturucu konusundaki hassasiyetini konu ediniyor.

Filmde yer alan içeriğe göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek için 2018 yılından itibaren "Uyuma", "Narkorehber", "Narkonokta", "Narkotik Eğitim Tırı" ile "Narkolog" projelerini hayata geçirdi.

Kısa filmde, 12 bin 100 kişinin katıldığı anket kapsamında "İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımının en yoğun 15-24 yaş aralığında" görüldüğü, bu oranın yüzde 85,8 olduğu aktarıldı. Uyuşturucuyu kendi evinde kullananların yüzde 58,9'unun "ailesiyle aynı evde yaşadığı", "ailede uyuşturucu madde kullanımını ilk öğrenenin" ise yüzde 72,3 ile anneler olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının bu sonuçlardan yola çıkarak 2020'de başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarını bilinçlendirmeyi hedeflendiği aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, söz konusu proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 78 bin 976 anne ve anne adayıyla görüştüğü ifade edildi.

- "Uyuşturucu ile mücadelede vatan görevi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz. O yüzden 2020 yılından beri 'En iyi narkotik polisi anne' diyoruz. Çünkü anneler bilir, uyuşturucu ile mücadelede vatan görevidir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.