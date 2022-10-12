İstanbul'dan gelen ressam Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklarla resim yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilerle buluştu.

İstanbul'da yaşayan Doğan, kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin ettiği resim malzemeleriyle Sur'un kırsal Kumrucuk Mahallesi'ndeki Kumrucuk İlkokuluna geldi.

Eğitim gören 30 çocukla bir araya gelen Doğan, onlarla resim yaptı.

Öğrencilerin yaptığı resimleri kentte açacağı sergide beğeniye sunacak Doğan, sergiden elde edilen geliri okulun ihtiyaçları için harcayacak.

Doğan, AA muhabirine, 9 yaşında resim yapmaya başladığını belirterek, hayata geçirdiği "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi"ni İstanbul dışında ilk kez bir kentte uyguladığını söyledi.

Okulda öğretmen Hasan Kartal ile sosyal medya üzerinden irtibat kurduklarını, öğrencilerin kendisini okula davet ettiğini anlatan Doğan, bu daveti geri çevirmediğini ifade etti.

Çocukların hayallerinin peşinden koşmasını istediğini belirten Doğan, öğrencilerin resim hayallerini gerçekleştirmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Etkinlik sonunda bir sergimiz olacak ve sergide satış da gerçekleşecek. Serginin geliri okulumuza kalacak. Çocukları hayallerine bir adım daha yaklaştırmış olacağız. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin daha sık olması, sanatçıların ve iş insanlarının daha sık bu tür projeleri tekrarlaması gerektiğine inanıyorum. Onları bu renklerle buluşturmak ve hayallerini resmetmesini sağlamak muazzam bir durum. Kendi eserlerimde de bu duyguyu yansıtabilirim. En azından burada yaşadıklarımı bir sanat eserine dökebilirim."

- "Çok mutluyum"

Öğrencilerden Emine Tosun (10), öğretmeni aracılığıyla ressam Melis Doğan'ı okula davet ettiklerini belirterek, bugün de birlikte resim yaptıklarını söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu anlatan Tosun, "Bize boyalar ve resimler getirdi. Onunla ve arkadaşlarımızla hayallerimizdeki resimleri yaptık. Çok mutluyum, çok güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Zana Tosun (9) da arkadaşlarıyla resim yapıp, eğlendiklerini belirtti.

Hayallerini resim olarak çizdiklerini dile getiren Tosun, yaptıkları resimler sergileneceği için mutlu olduklarını ifade etti.