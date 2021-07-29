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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü

29.07.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok yapımda yer alan ve son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteriyle bilinen başarılı oyuncu Aslı Enver'in bilinmeyen bir rahatsızlığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun hastalığı sevenlerini üzdü. İşte Aslı Enver ve diğer ünlü isimlerin hiç bilinmeyen hastalıkları...

İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterini canlandıran oyuncu Aslı Enver'in bilinmeyen rahatsızlığı sevenlerini şaşırttı. Güzel oyuncunun mücadele ettiği rahatsızlık ile Türkiye'de 41 bin 600 kişinin savaştığı biliniyor.

Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı şaşırttı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat vermiş olan başarılı oyuncu Aslı Enver'in bilinmeyen rahatsızlığı sevenlerini şaşırttı.

Disleksi ile savaşıyor!

Disleksi ile savaşıyor!
Aslı Enver, okuma güçlüğüne neden olan 'disleksi' ile savaşıyor. Disleksi hastaları, normal bir insanın yarım saatte okuyabileceği bir metni, yaklaşık 5 saatte bitirebilmekte.
Disleksi, kişinin normal ya da üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan bir tür öğrenme bozukluğu olarak bilinmekte.
Söz konusu rahatsızlık genellikle, okuma bozukluğu olarak kendini belli etmekte. İşte diğer kimi ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

Uyku apnesi hastalığı mevcut

Uyku apnesi hastalığı mevcut
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ise uyku apnesi hastalığından muzdarip olduğu bilinmekte. Horlama ve uykuda solunum durması olarak tanımlanabilen bu hastalık, uyku sırasında büyük bir zorluk yaşatmakta. Tatlıtuğ, bu rahatsızlığı uzun tedavi sürecinden sonra yendi.
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disleksi Aslı Enver Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ Sertab Erener
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