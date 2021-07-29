İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü

İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterini canlandıran oyuncu Aslı Enver'in bilinmeyen rahatsızlığı sevenlerini şaşırttı. Güzel oyuncunun mücadele ettiği rahatsızlık ile Türkiye'de 41 bin 600 kişinin savaştığı biliniyor.

Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı şaşırttı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat vermiş olan başarılı oyuncu Aslı Enver'in bilinmeyen rahatsızlığı sevenlerini şaşırttı.

Disleksi ile savaşıyor! Aslı Enver, okuma güçlüğüne neden olan 'disleksi' ile savaşıyor. Disleksi hastaları, normal bir insanın yarım saatte okuyabileceği bir metni, yaklaşık 5 saatte bitirebilmekte.

Disleksi, kişinin normal ya da üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan bir tür öğrenme bozukluğu olarak bilinmekte.

Söz konusu rahatsızlık genellikle, okuma bozukluğu olarak kendini belli etmekte. İşte diğer kimi ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...