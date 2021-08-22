İstanbullu rehberler Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ve üzüm bağlarını gezdi

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren rehberler, Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ve kentteki bağ rotalarını gezdi.

Yaklaşık 20 rehber Rakoczi Müzesi ile Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra, üzüm bağlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan ve Trakya'nın diğer güzelliklerinin rehberlerin iyi tanıdığı kültür ve doğa varlıkları olduğunu söyledi.

Trakya'nın bu güzelliklerini bir turizm güzergahı haline getirmenin ayrı bir sanat olduğunu ifade eden Bornovalı, "Rehberler olarak 3 gün içerisinde yapmaya çalıştığımız şey hem yerli hem de yabancı turistlere hitap edecek şekilde uygun yerler haline getirmeye çalışmak. Buralara yerli ve yabancı turistleri getirerek buraya katma değer kazandıracak ürünlerin oluşturulmasını sağlamak istiyoruz. Trakya Kalkınma Ajansının da bu konuda rehberlere öncülük etmesi çok önemli " dedi.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de rehberleri Trakya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Trakya'nın alternatif turizm rotalarının rehberlere tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Çebi, "Önemli turizm noktalarının rehberlere gösterilmesi Trakya'nın turizmine katkı sunacaktır. Rehberler Trakya bağ rotasını çok beğendiler. Bağ rotalarının ilgi çekici olduğunu ve bölgeye turist çekeceğini söylediler. Bizde rehberlerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu tür organizasyonları devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.