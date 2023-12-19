İstanbulspor yönetimi, hakem kararlarını protesto etmek için Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti!

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil soyunma odasından gelerek hakem Ali Şansalan ve ekibinin elini sıkıp geri döndü. İstanbulspor maça çıkmayacak.

DİZ ÇÖKÜP YALVARDI

Simon Deli, İstanbulspor Başkanı'nın önünde dizlerinin üstüne çöktü ve 'maçta kalalım' dedi. Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, Simon Deli'nin bu hareketini dinlemedi ve takımı sahadan çekti.

İSTANBULSPOR ASBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, "Bedeli ne olursa olsun." dedi.

İSTANBULSPOR'U BEKLEYEN CEZA

Futbol Müsabaka Talimatı: "Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

2 GÜN ÖNCE HALİL UMUT MELER'İ ZİYARETE GİTMİŞTİ

2 gün önce Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç önderliğinde Halil Umut Meler’i ziyaret eden İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, bugün takımını sahadan çekti.

NEDEN BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI?

Trabzonspor'un 2. golünden önce Florian Loshaj yerde kaldı ve İstanbulspor oyuncuları itiraz etti.

Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularını sahadan çekti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

