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İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

01.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'ni su bastı.

Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Ümraniye'de yağmur etkili olmaya başladı.

Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

- Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

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