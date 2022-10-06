İSTANBUL (AA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şükrü Naili Gökberk Paşa’nın torunu Nilüfer Gökberk Tapan ve partilerin temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla, tarihe mal olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

- "Yeminimiz kadar vazgeçilmezdir İstanbul"

Vali Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, "İstanbul sadece bir şehir değil, 1453'ten beri burçlarında şanlı sancağımızın dalgalandığı, her bir köşesinde sesimizin yankılandığı şehirdir. İlk sözümüz, son nefesimiz, ekmeğimiz kadar kutsal, yeminimiz kadar vazgeçilmezdir İstanbul." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 13 Kasım 1918'de fiilen işgale uğradığını hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"55 parçadan oluşan demir yığını düşman gemileri, Boğaz'ı yara yara ilerlerken, koskoca bir milletin de boğazı düğümlenip, sinesinde koca bir yara açıldı. O acı dolu anlara şahit olanlar arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de vardı. Kartal isimli botuyla Haydarpaşa'dan Galata'ya geçerken gözyaşlarına hakim olamayan yaveri Cevat Abbas'a bakıp tarihe geçen o sözleri söylemişti: 'Geldikleri gibi giderler.' Kurtuluş mücadelesinin ilk ateşi işte tam da o anda o sözlerle yakılmıştı."

Yerlikaya, 16 Mart 1920'de resmen işgal edilen İstanbul'da gökyüzünün gri, mavi Boğaz'ın da kapkara kesildiğini ifade ederek, "Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun 14 bucağındaki her hanemizde aynı yas ve aynı acı vardı. Acının da yasın da adı İstanbul'du. Zira kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla ayaktaydı İstanbul. Mitingler düzenleniyor, gazeteler basılıyor, koca bir millet kendine biçilen kefeni ebediyen yırtıp atmak için el ele veriyordu." diye konuştu.

Milli mücadelenin tüm hazırlıklarını Şişli'deki evinde yapan Mustafa Kemal Paşa'nın bir milletin makus talihini yenmek için Bandırma vapuruyla o çok sevdiği İstanbul'dan ayrıldığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ama sonu mutlak vuslattı. Milli mücadeleyle koskoca bir millet yeniden ayağa kalkmış, Sakarya'da, Afyon'da, Dumlupınar'da tarihi yeniden yazmaya başlamıştı. Ve zafer bizimdi, Türk milletinindi. Üçüncü Kolordu komutanımız Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuz İstanbul'un hüznünün İstanbul'un yasının bittiğini 6 Ekim 1923 günü şehrimize şanla, şerefle girerek haykırdı. Boğazımızdaki düğüm çözüldü. Sinemizdeki yara kapandı. İşte o gün işgalciler tamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi geldikleri gibi bir daha gelmemek üzere gittiler. Hem de şanlı ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak."

Vali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, Şükrü Nail Paşa'yı ve canlarını feda eden aziz şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükran duygularıyla andı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Anıt Özel Defteri'ni imzaladığı mesajında, "Büyük Atatürk; dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul, aziz milletimizin topyekun verdiği, tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklal kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Tören, İBB Mehteran Bölüğü'nün dinletisiyle son buldu.