İstanbul'un ilk çocuk palyatif bakım merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki 30 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki merkezin açılışına İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, bağışçılar Yazar Cemalnur Sargut ile AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, hastane yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Açılışta konuşan Kemal Memişoğlu, İstanbul'da erişkinler için 28 palyatif bakım merkezi bulunduğunu, açılan bu merkezin ise çocuklar için ilk olduğunu söyledi.

Merkezin yapılanmasında iki bağışçının desteği olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Özellikle bakıma ve tedaviye muhtaç küçük çocuklarımıza hizmet edecek 30 yataklı bir ünite. Çocukların aileleriyle burada kalmalarını sağlayacağız. Burası Kovid-19 salgınında Türkiye'ye örnek olmuş bir hastane. Yaklaşık 60 günde Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kurulmuş, milletimize hizmet eden bir hastaneydi. Şimdi de hizmetlerine yeniden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, hastanede bir ilkin yaşanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yazar Cemalnur Sargut ise bağışı, doktor babası merhum Ömer Faruk Sargut adına yaptığını belirterek, "Böyle bir yerde hizmet etmek vesilesi doğdu. Biz müteşekkiriz. İnşallah çok güzel hizmetlere devam edelim ve daha çok faydamız olsun." dedi.

Babası Recep Mazlumoğlu adına bağış yaptığını dile getiren AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane ise "Babam bu devlete 3 evlat yetiştirmek için hayatını adayan bir kişiydi. Biz de devletimize, milletimize hizmet için onun adına böyle bir bağışı ailecek yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.