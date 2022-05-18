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  4. İşte Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldığı yeni evleri

İşte Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldığı yeni evleri

18.05.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, Los Angeles’ın Montecito bölgesinden 12,6 milyon dolara malikane satın aldı.

Beyaz perdeye uzun bir süre önce veda eden Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, The Good Charlotte grubunun gitaristi eşi Benji Madden ile yeni bir ev satın aldı.

12 MİLYON DOLAR'A EV SATIN ALDI

EV TADİLATTAN GEÇTİ

EV TADİLATTAN GEÇTİ
Los Angeles’ın Montecito bölgesinde bulunan malikaneyi 12,6 milyon dolara satın alan çift, evi büyük bir tadilattan geçirdi.

AKDENİZ HAVASINI YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

AKDENİZ HAVASINI YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR
Akdeniz’in geleneksel atmosferini yansıtan malikane, çağdaş dokunuşlarla modern bir görünüme sahip.
Evin aynı zamanda İtalya’daki Como Gölü’ndeki evlerin mimarisini yansıtması hedeflendi.
Yüksek tavanlara sahip olan malikanede mermer kullanımı dikkat çekiyor.
Güneşli Los Angeles havasını içeri alan camların evin genişliğini artırması hedeflendi.
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Cameron Diaz
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