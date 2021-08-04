İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 'Emine'si... Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı!

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Güseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. 43. bölümde ekranlara veda eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin "Emine"si, Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Emine'sinin eski fotoğrafları...

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2 sezon boyunca ekranlarda kalmış ve 43. bölümde final yapmıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncusu, "Emine" rolünü canlandıran Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı.

Naz Göktan kimdir? 1990 Ankara doğumlu Naz Göktan 31 yaşındadır. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Göktan 1993'te klasik bale eğitimini 2007'de MEB ve İngiltere Royal Academy of Dance'den mezun olarak tamamladı.

2007'de Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü'nü kazandı. Bir yıl sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne çift anadal öğrencisi olarak seçildi ve 2012 yılında iki bölümü de bitirdi.