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İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 'Emine'si... Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı!

04.08.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Emine" karakterine hayat veren Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 43. bölümde ekranlara veda etti. İşte Naz Göktan'ın eski hali...

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Güseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. 43. bölümde ekranlara veda eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin "Emine"si, Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Emine'sinin eski fotoğrafları...

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2 sezon boyunca ekranlarda kalmış ve 43. bölümde final yapmıştı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncusu, "Emine" rolünü canlandıran Naz Göktan'ın eski hali ortaya çıktı.

Naz Göktan kimdir?

Naz Göktan kimdir?
1990 Ankara doğumlu Naz Göktan 31 yaşındadır. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Göktan 1993'te klasik bale eğitimini 2007'de MEB ve İngiltere Royal Academy of Dance'den mezun olarak tamamladı.
2007'de Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü'nü kazandı. Bir yıl sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne çift anadal öğrencisi olarak seçildi ve 2012 yılında iki bölümü de bitirdi.
2011-2014 yılları arasında StüdyoCer bünyesinde oyunculuk yaptı. 2013'te Bilkent Üniversitesi MSSF Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve 2018'de bitirdi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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