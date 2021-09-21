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  4. İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi! Fiyatı dudak uçuklattı

İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi! Fiyatı dudak uçuklattı

21.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin PSG'den talip ettiği özelliklerde bir malikane bulundu ve bu malikanenin değerinin 48 milyon Euro olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi, Paris'te yaşayacağı evi henüz belirlememişti.

İŞTE MESSI'NİN FRANSA'DAKİ MALİKANESİ

RMC Sport'un haberine göre Messi'nin Fransa'da malikane arayış sona ermek üzere.

48 MİLYON EURO

48 MİLYON EURO
Le Vésinet'te 48 milyon Euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli süperstar, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak.
1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Pembe Saray'ın, 2 bin metrekare büyüklüğünde olduğu biliniyor.
Diğer özellikleri şu şekilde: Kapalı yüzme havuzu, jakuzili banyo, tenis kortu, 30 oda (11 yatak odası) 500 metrekarelik misafirhane, bekçi evi, personel lojmanları.
Sarayda büyük bir spor salonu, sinema salonu, bilardo ve langırt salonu da bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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