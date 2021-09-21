İşte Messi'nin Fransa'daki yeni malikanesi! Fiyatı dudak uçuklattı

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi, Paris'te yaşayacağı evi henüz belirlememişti.

RMC Sport'un haberine göre Messi'nin Fransa'da malikane arayış sona ermek üzere.

48 MİLYON EURO

Le Vésinet'te 48 milyon Euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli süperstar, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak.