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İşte Pereira'nın transfer raporu

05.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl sonra geri dönen Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'ye 'evet' demeden önce yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. Portekizli hoca, 3-4 transferin yanı sıra Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye de değindi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Pereira İstanbul'a gelir gelmez çalışmalara başladı. Tectübeli teknik adam takıma transfer istediği bölgeleri yönetime iletti. Süper Lig'in iyi orta sahasına sahip olduklarına belirten Pereira takımı Mest Özil ve İrfan Can Kahveci liderliğinde kuracağını belirtti. İşte detaylar...

İŞTE PEREIRA'NIN TRANSFER RAPORU

Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti. Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.
Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında. Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti. Pereira mevki olarak santrfor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.
Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti.
Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira dün akşam saatlerinde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Pereira ve yardımcılarını, yönetici Selahattin Baki karşıladı.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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haydi bakalım tutarsa şampiyon yapacaksın

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