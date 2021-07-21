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İşte PSV-Galatasaray muhtemel 11'leri

21.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün PSV'ye konuk olacak. Temsilcimiz, 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde iyi bir skor yakalamayı hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler...

Aslan, sezonu Avrupa kupası müsabakasıyla açıyor. Galatasaray ilk resmi maçını bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV deplasmanında oynayacak. Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak. Kadroda Taylan, Emre Akbaba, Yedlin, Omar, Jimmy, Oğulcan ve Diagne yer almadı.

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RADAMEL FALCAO KADRODA

Aslan'ın Kolombiyalı forveti Falcao, PSV maçının kadrosuna alındı. Ancak teklif gelmesi halinde tecrübeli forvetle yollar ayrılacak. Yönetim, gelebilecek tekliflerde her türlü kolaylığı yapacak.

PSV - G.SARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

MUSLERA
ALPASLAN
LUYİNDAMA
MARCAO
ÖMER BAYRAM
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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