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  4. İşte Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'ın hatalı kararları! Tek tek açıkladılar: 3 kırmızı kartı atladı...

İşte Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'ın hatalı kararları! Tek tek açıkladılar: 3 kırmızı kartı atladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 08:40
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Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken karşılaşmada yaşananlar hala konuşulmaya devam ediyor. Hakem Turgut Doman'ın kararlarıyla damga vurduğu karşılaşmayı değerlendiren eski hakemler Doman'ın 3 kırmızı kartı atladığını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Lider Galatasaray 15. hafta mücadelesinde Sivasspor'a karşı mücadele etti.

Maçı 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Sarı-Kırmızılılar, 1-0 geriye düşse de pes etmedi ve 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırarak Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puansız kapattığı haftada farkı açı.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadelenin yankıları sürerken, beIN Trio ekibi Doman'ın performansını değerlendirdi.

"SARI KART DOĞRU" 

"SARI KART DOĞRU" 

Sonko'nun 26. saniyede gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: 26. saniyede bu sarı kart çıkınca Turgut Doman 'İyi başladı, iyi götürür inşallah' dedim. Atlamadı, doğru sarı kart.

Bülent Yıldırım: Doğru sarı kart. Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart.

"DEFANS LEHİNE ELLE OYNAMA" 

"DEFANS LEHİNE ELLE OYNAMA" 

Bülent Yıldırım: İlginç enstantaneler var. Önce Barış Alper'in eline geliyor, daha sonra yerden seken top Murat Paluli'ye geliyor. Defans lehine elle oynama kararı verilmeliydi.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim.

Bahattin Duran: Murat Paluli'nin eline gelen topta ihlal yok.

"DEVAM KARARI DOĞRU" 

"DEVAM KARARI DOĞRU" 

10. dakikada Sallai ile Garry Rodrigues arasındaki mücadelede faul var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sallai topla oynuyor. Sallai'nin diziyle hamlesi yok, bir açıda daha iyisini görüyoruz. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Sallai kontrollü bir şekilde kramponunun ucuyla topa dokunuyor. Burada bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru.

Bahattin Duran: İhlal yok, hakemin kararı doğru.

"HAKEM SARI KART VERİRDİ" 

"HAKEM SARI KART VERİRDİ" 

10. dakikada Murat Paluli ile Barış Alper'in mücadelesinde hücum faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem hücum faule hükmetti. Barış Alper ayağına basmış. Hakem sarı kart verirdi görseydi.

Deniz Çoban: Ayağa basmayı görse kart verirdi.

Bahattin Duran: Hem üstten hem alttan net bir faul yapmış. Hakemin kararı doğru.

"OYUNCULARIN EL İTİRAZI YOK" 

"OYUNCULARIN EL İTİRAZI YOK" 

11. dakikada Metehan'a gösterilen kırmızı kartta hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Öncesinde Barış'a bir faul yapıldı mı diye şüphe oluşmasın. Koita iyi yükselmiş, hava topu temiz, devam kararı doğru. Hakem düdüğü çalınca direkt kırmızı kart beklerdim. Bariz gol şansı fotoğraf işidir, anında çekmek lazım. Direkt kırmızı kartı gösterecek elle oynamayı süzdüyse. VAR'ın devreye girmesi son derece doğru. Manaj, elle oynuyor mu öncesinde? Bütün açılardan defalarca ben pozisyonu izledim, Manaj'ın koluna geldiğine dair kanıt bulamadım hiçbir şekilde. Gelmediğini düşünüyorum, varsayım bu, kesin yüzde yüz doğru değil. Önce Manaj koluyla düzelttiyse, Manaj aleyhine karar vermek lazım. Manaj'ın koluna geldiyse ihlal. Kolu, topu kullanacak şekilde açmış. Metehan ve Sanchez, bunu en yakından gören iki oyuncu. İkisi de Galatasaraylı, Manaj'ın topu elle oynadığına dair itirazları yok. Yüzde yüz bir veri değil. En ufak şeye itirazın olduğu yerde, Davinson ve Metehan'ın itirazının olmaması benim söylediğimi doğruluyor. Bu kararın verilmesi ve serbest vuruşun verilmesi, 6.5 dakika sürdü. Sadece VAR incelemesi 3 dakika 15 sürdü. Bu matematik işini başarmalarını beklerim. Bu pozisyonda sadece 6.5 dakika kayıp süre vardı, maçın sonuna 5 dakika eklendi.

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Hakem Turgut Doman Sivasspor kırmızı kart son dakika galatasaray
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