İşte Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'ın hatalı kararları! Tek tek açıkladılar: 3 kırmızı kartı atladı...

"OYUNCULARIN EL İTİRAZI YOK"

11. dakikada Metehan'a gösterilen kırmızı kartta hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Öncesinde Barış'a bir faul yapıldı mı diye şüphe oluşmasın. Koita iyi yükselmiş, hava topu temiz, devam kararı doğru. Hakem düdüğü çalınca direkt kırmızı kart beklerdim. Bariz gol şansı fotoğraf işidir, anında çekmek lazım. Direkt kırmızı kartı gösterecek elle oynamayı süzdüyse. VAR'ın devreye girmesi son derece doğru. Manaj, elle oynuyor mu öncesinde? Bütün açılardan defalarca ben pozisyonu izledim, Manaj'ın koluna geldiğine dair kanıt bulamadım hiçbir şekilde. Gelmediğini düşünüyorum, varsayım bu, kesin yüzde yüz doğru değil. Önce Manaj koluyla düzelttiyse, Manaj aleyhine karar vermek lazım. Manaj'ın koluna geldiyse ihlal. Kolu, topu kullanacak şekilde açmış. Metehan ve Sanchez, bunu en yakından gören iki oyuncu. İkisi de Galatasaraylı, Manaj'ın topu elle oynadığına dair itirazları yok. Yüzde yüz bir veri değil. En ufak şeye itirazın olduğu yerde, Davinson ve Metehan'ın itirazının olmaması benim söylediğimi doğruluyor. Bu kararın verilmesi ve serbest vuruşun verilmesi, 6.5 dakika sürdü. Sadece VAR incelemesi 3 dakika 15 sürdü. Bu matematik işini başarmalarını beklerim. Bu pozisyonda sadece 6.5 dakika kayıp süre vardı, maçın sonuna 5 dakika eklendi.