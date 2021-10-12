SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. İşte Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcusu

12.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti. İşte Süper Lig'in değerli oyuncuları ve takımları...

Süper Lig'in transfermarkt piyasa değerleri güncellendi. İşte ligin en değerli 10 futbolcusu ve takımları...

İşte Süper Lig'in değerli takımları;

Fenerbahçe 126.85
Beşiktaş 126.75
Galatasaray 109.70
Trabzonspor 92.38
Başakşehir 43.45
Alanyaspor 42.40
Karagümrük 36.18
Gaizantep FK 33.63
Adana Demirspor 33.58
Antalyaspor 29.85
Göztepe 29
Kayserispor 28.85
Yeni Malatyaspor 28.58
Konyaspor 28.20
Sivasspor 27.53
Hatayspor 27.10
Giresunspor 23.55
Kasımpaşa 23
Çaykur Rizespor 19.88
Altay 16.20

MERGIM BERISHA

Mergim Berisha - Fenerbahçe 10 Milyon Euro

BAKASETAS

BAKASETAS
Anastasios Bakasetas - Trabzonspor 10 Milyon Euro

MARCAO

MARCAO
Marcao - Galatasaray 10.5 Milyon Euro

SZALAI

SZALAI
Attila Szalai 11 Milyon Euro

GHEZZAL

GHEZZAL
Rachid Ghezzal - Beşiktaş 11 Milyon Euro
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

O anlar yayına böyle yansıdı

O anlar yayına böyle yansıdı

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.