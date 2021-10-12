İşte Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcusu

Süper Lig'in transfermarkt piyasa değerleri güncellendi. İşte ligin en değerli 10 futbolcusu ve takımları...
İşte Süper Lig'in değerli takımları;
Fenerbahçe 126.85
Beşiktaş 126.75
Galatasaray 109.70
Trabzonspor 92.38
Başakşehir 43.45
Alanyaspor 42.40
Karagümrük 36.18
Gaizantep FK 33.63
Adana Demirspor 33.58
Antalyaspor 29.85
Göztepe 29
Kayserispor 28.85
Yeni Malatyaspor 28.58
Konyaspor 28.20
Sivasspor 27.53
Hatayspor 27.10
Giresunspor 23.55
Kasımpaşa 23
Çaykur Rizespor 19.88
Altay 16.20
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