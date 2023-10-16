İşte Türkiye'nin EURO2024'teki muhtemel rakipleri! A Milli Takımımız kuraya hangi torbadan katılacak, kura çekimi ne zaman?

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Letonya'yı evinde 4-0 mağlup etmeyi başardı. Milli Takımımız bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası biletini gruptaki son maçı öncesinde cebine koymayı başardı.

SON MAÇ GALLER İLE

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

Almanya bileti sonrası futbolseverler turnuvadaki muhtemel rakiplerimizi araştırmaya koyulurken, turnuvaya katılmaya hak kazanan 7 takım da belli olmuş durumda.

KURALARDA TORBA SİSTEMİ

EURO 2024 finallerinde 6 grup yer alacak. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için 5 takım ilk torbada yer alacak. Diğer 3 torbada ise 6'şar takım bulunacak. Takımların yer alacağı torbaları ise eleme gruplarında gösterdikleri performans belirleyecek.

ŞU AN 1. TORBA AMA...

Sporx'in derlediği habere göre; Türkiye an itibarıyla 6'da 6 yapan takımlar Portekiz ve Fransa, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Belçika'nın ardından en iyi eleme performansını sergileyen 4. takım olarak bulunuyor. Toplam 16 puan toplayan millilerimiz şu an 1. torba takımı olarak görünüyor ama altındaki takımlardan İspanya ve Anravutluk'tan 1 maç; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5. sırada olmamız gerekiyor ancak bu oldukça zor...

EN KÖTÜ İHTİMAL...

Türkiye son maçında Galler'i yense dahi fikstürleri kolay olan İspanya, İngiltere ve Macaristan'ın bizi geçme ihtimali yüksek. Yani Türkiye, EURO 2024 finallerine 2. torbadan katılım sağlayacak. Daha aşağı düşmemiz ise söz konusu değil...

İŞTE TURNAVAYA KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR

Türkiye dışında EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler ev sahibi Almanya ile birlikte Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya ve İspanya...

MUHTEMEL TORBALAR VE RAKİPLERİMİZ

