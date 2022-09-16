Isparta'ya 1995 yılında öğrenci olarak geldiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz da kente rektör olarak hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

ISUBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal görevine başladı

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