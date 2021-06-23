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İsveç Polonya maçı ne zaman? İsveç Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. E Grubu içerisinde yer alan İsveç ve Polonya takımları son grup maçı için birbirleriyle mücadele ediyor. Sahada kozlarını paylaşacak olan iki takım arasında yaşanan mücadele tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. E grubunda son 16 takım arasında kalmayı garantileyen İsveç takımı, tura devam etme ümidi ile sahaya çıkan Polonya ile karşı karşıya geliyor. Peki İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 heyecanında son maçlar bugün E ve F grubunda oynanıyor. E grubunda olan iki takım İsveç ve Polonya sahada birbirleriyle mücadele veriyor. Rusya’da gerçekleşecek mücadelede, İsveç eğer maçı kazanırsa E grubundan lider olarak ayrılacak. Polonya kazanırsa, son 16 turuna yükselmiş olacak. Heyecan dolu maç Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleşiyor.

İsveç Polonya maçı ne zaman? İsveç Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor. Çekişmeli mücadelelere sahne olan E Grubu'nda son 16 ülke arasına kalacak ekipler netleşiyor. 4 puanla grup lideri olan İsveç, 1 puanla son sırada yer alan Polonya ile karşılaşıyor.
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Janne Andersson'un öğrencileri bu karşılaşmada en azından 1 puan alarak diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst turu garantilemenin hesaplarını yapıyor. Polonya ise kötü başladığı turnuvada, kazanarak son 16 vizesi almayı amaçlıyor.
İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.

İsveç ve Polonya Muhtemel 11'ler:

İsveç ve Polonya Muhtemel 11'ler:
Polonya: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski, Swiderski
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Anahtar Kelimeler:
İsveç Polonya
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