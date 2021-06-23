İsveç Polonya maçı ne zaman? İsveç Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanında son maçlar bugün E ve F grubunda oynanıyor. E grubunda olan iki takım İsveç ve Polonya sahada birbirleriyle mücadele veriyor. Rusya’da gerçekleşecek mücadelede, İsveç eğer maçı kazanırsa E grubundan lider olarak ayrılacak. Polonya kazanırsa, son 16 turuna yükselmiş olacak. Heyecan dolu maç Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleşiyor.

İsveç Polonya maçı ne zaman? İsveç Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor. Çekişmeli mücadelelere sahne olan E Grubu'nda son 16 ülke arasına kalacak ekipler netleşiyor. 4 puanla grup lideri olan İsveç, 1 puanla son sırada yer alan Polonya ile karşılaşıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Janne Andersson'un öğrencileri bu karşılaşmada en azından 1 puan alarak diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst turu garantilemenin hesaplarını yapıyor. Polonya ise kötü başladığı turnuvada, kazanarak son 16 vizesi almayı amaçlıyor.

İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.