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  4. İtalya'nın dilinde varsa yoksa Hakan Çalhanoğlu! Attığı golle bir kez daha kendisine hayran bıraktı...

İtalya'nın dilinde varsa yoksa Hakan Çalhanoğlu! Attığı golle bir kez daha kendisine hayran bıraktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 07:35
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İtalya Serie A'da Inter, sahasında Monza karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş yaparak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Inter'in beraberliği yakalamasını sağlayan ikinci golü atan Hakan Çalhanoğlu, maçın yıldızı seçildi.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'da Inter, sahasında Monza'ya karşı inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadelede 2-0 geriye düşen fakat pes etmeyen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş oyunuyla rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

HAKAN'DAN MUAZZAM GOL

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Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64. dakikada attığı enfes golle skoru dengeye getirdi. Hakan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş büyük beğeni topladı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

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Hakan Çalhanoğlu, Inter-Monza maçının oyuncusu seçildi. Milli futbolcumuzun attığı gol, İtalya'da gündeme oturdu.

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Internazionale Hakan Çalhanoğlu haberler son dakika haberleri
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