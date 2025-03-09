İtalya'nın dilinde varsa yoksa Hakan Çalhanoğlu! Attığı golle bir kez daha kendisine hayran bıraktı...

İtalya Serie A'da Inter, sahasında Monza'ya karşı inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadelede 2-0 geriye düşen fakat pes etmeyen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş oyunuyla rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64. dakikada attığı enfes golle skoru dengeye getirdi. Hakan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş büyük beğeni topladı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter-Monza maçının oyuncusu seçildi. Milli futbolcumuzun attığı gol, İtalya'da gündeme oturdu.
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