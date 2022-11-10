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İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu! Sosyal medya hesaplarına yorum yağdırıyorlar...

10.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği Bologna'yı 6-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta İtalyanlar Türk oyuncuya övgüler yağdırdı. Müthiş bir oyun ortaya koyan Hakan, İtalya'da manşetleri süsledi. Karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlayan milli yıldızın sosyal medya hesaplarına yorum yağdı. Sözleşme sonunda Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Hakan için İtalyan taraftarlar bir an önce sözleşmesinin uzatılması için yönetime çağrıda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Bologna kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılan Inter'de gündem Hakan Çalhanoğlu oldu.

MANŞETLERİ SÜSLÜYOR

hakan-calhanoglu-sov-yapti

Inter'de sevilen oyuncuların başında gelen Hakan'ın performansı parmak ısırttı. Bologna karşısında 1 gol atan Hakan'ın saha içinde yaptıkları İtalyanları bir hayli mutlu etti. Karşılaşma sonrasında sosyal medyada gündem olan Milli oyuncuya birçok iltifat edildi. Sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutan İtalyan taraftarlar, Hakan'ın sözleşmesinin uzatılması için kampanya başlattı.

İŞTE ATTIĞI PENALTI GOLÜ

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu uçak

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