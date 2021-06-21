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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

21.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oylar bundan sonra aslanın midesinde. Elinizden, cebinizden kolaycacık oy alınmaması gerekiyor. Benim de almamam gerekiyor, diğerlerinin de almaması gerekiyor. İşte bu nedenle geziyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oylar bundan sonra aslanın midesinde. Elinizden, cebinizden kolaycacık oy alınmaması gerekiyor. Benim de almamam gerekiyor, diğerlerinin de almaması gerekiyor. İşte bu nedenle geziyorum. Sizi velinimet yapmak için geziyorum." dedi.

Akşener, bir dizi ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Bolvadin ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanında yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den bu yana esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anımsattı.

Dükkanların içine girdiğinde iktidarı yermediğini, kendi partisini övmediğini, sadece esnafın, orada çalışanların derdini dinlediğini anımsatan Akşener, "O derdi alıp, önerilerini dinliyorum. Önerileri, dertleri alıp çarşamba günleri grup toplantısında kamuoyuna mal ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretlerde rastladığı çiftçilerle, kadınlarla, çocuklarla ve gençlerle konuştuğunu anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi şu soruyu sormalısınız; Bu kadın deli mi? Partisine oy istemeden, propaganda yapmadan kendine dair toz zerresi kadar bir cümle sarf etmeden niye geziyor? Niye geziyorum biliyor musunuz? Unutuldunuz kardeşim, unutuldunuz, siyaset tarafından unutuldunuz. Seçim zamanı geldiğinde, kime isterseniz oy vereceksiniz, o başka bir şey. Yapmaya çalıştığım şey şu, gerçeği konuşturmak. Esnaf, çiftçi ne diyorsunuz, 'müşteri velinimettir' Evet müşteri velinimettir. Niye siz seçmenler, bu millet niçin velinimet olmaktan çıktınız? Siyasetçi için velinimet seçmendir. Niçin ceketimi atsam oy verilir pozisyonuna geldiniz? Çünkü manevi meseleler üzerinden seçime 20 gün kala 2, 3 ay kala konuşuluyor, ediliyor ondan sonra dertlerin, projelerin üzerinden değil, insanın vasıfları üzerinden rekabet ediliyor, ondan sonra da kandırılıp geçiliyor."

- "Sizi velinimet yapmak için geziyorum"

Akşener, siyasi rekabeti sağlamanın yolunun siyasetçileri çalıştırmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Yani diyeceksiniz ki; 'Meral Akşener geldi, bizi dinledi' Gel paşam, sen de gel, ağam sen de gel, sen de bize anlat... Oylar bundan sonra aslanın midesinde. Elinizden, cebinizden kolaycacık oy alınmaması gerekiyor. Benim de almamam gerekiyor, diğerlerinin de almaması gerekiyor. İşte bu nedenle geziyorum. Sizi velinimet yapmak için geziyorum. Siyasi rekabeti sizin adınıza oluşturabilmek için geziyorum. Gezmeye de devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

- "Oylar bundan sonra aslanın midesinde. Elinizden, cebinizden kolaycacık oy alınmaması gerekiyor. Benim de almamam gerekiyor, diğerlerinin de almaması gerekiyor. İşte bu nedenle geziyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti:
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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

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