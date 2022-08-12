İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Ortaköy ilçesinde partililerce karşılandı. Partililerle fotoğraf çektiren Akşener, ziyaret ettiği esnafla bir süre sohbet etti.

Akşener, bir dükkanda, Türkiye'yi 2,5 yıldır gezdiğini, salgından sonra esnafların acı çektiğini söyledi. Salgın döneminde öğrenci ve gurbetçilerin olmadığını, esnafların zor durumda kaldığını aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında şimdi birazcık açıldı. Ancak şimdi de ekonominin başka sıkıntıları var. Vatandaşın alım gücünü, esnafın durumunu anlamak için ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bu ziyaretlerimde hiçbir siyasi demeç vermiyorum ki basın sizlerin derdini duysun. Bu dükkanların içerisinde partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum ve başka partileri yermiyorum. Sizin durumunuzu anlayıp, sizin sesiniz olmak için buradayım."

Akşener ve beraberindekiler, Ağaçören ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu.