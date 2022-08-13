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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

13.08.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü

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