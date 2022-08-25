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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

25.08.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi'de esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, ittifaktan umutlu olduğunu söyleyen bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini belirtti. Akşener de "Ben de merak ediyorum dermişim." yanıtını verdi.

Arnavutköy'e giden Akşener, dükkan ziyaretleri gerçekleştirdi. Sonrasında Sazlıbosna'ya geçen Akşener, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti.

Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. " dedi.

Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak." ifadelerini kullandı.

CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, "Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem." şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla çay içen Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Ziyaretlerinde Akşener'e, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf İstanbul Arnavutköy Silivri Sultangazi ziyaret

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