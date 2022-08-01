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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

01.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

KIRKLARELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, kent merkezinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Akşener, vatandaşların çok zor şartlarda geçimini sürdürdüğünü söyledi.

İllerde ve ilçelerde esnafı gezdiğini anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde her ilçesinde esnaf esnaf geziyorum çünkü uzun bir zamandır gördüm ki sizlerin dertlerinizin konuşulmadığı, problemlerinizin konuşulmadığı bir siyasi atmosfer var. Senin çocuğun işsiz, umutsuz, 'yurt dışına gidebilir miyim' derken, garsonluğu hedeflerken, mutsuz, üzüntülü yaşarken, onun karşılığı 5 maaş, 15 maaş alan danışmanların bol paralarla bir hayat sürdürdüğü bir Türkiye olmaz, olamaz. Nasıl esnaf için müşteri velinimetse seçmen de siyasetçiler için velinimet olacak. Siz büyük Türk milletisiniz."

Çayır tırtılı yüzünden ayçiçeği üreticilerinin çok zor durumda kaldığını anlatan Akşener, tırtılın en az yüzde 30 rekolte düşüklüğüne neden olacağını, çiftçinin zararının sigorta kapsamına alınıp ödenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi ve Pınarhisar ilçesinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Büyükkarıştıran beldesinde bir manavdan alışveriş yapan Akşener, vatandaşın sorunlarını yakından bildiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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