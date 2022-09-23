YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu:

23.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır"

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır." dedi.

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilip merhum ağabeyi Nihat Gürer'in adı verilen spor tesisinin açılışında konuşan Akşener, ağabeyinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gürer'in çok iyi bir baba, eş, ağabey ve arkadaş olduğunu ifade eden Akşener, tesisin çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmaların ardından Akşener'e merhum ağabeyi Gürer'le çizilmiş kara kalem resmini hediye etti.

Tesis açılış kurdelesini kesen Akşener ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Gürer anısına eğitime başlayan Çınar Akademi'yi ziyaret etti.

Akademideki bir sınıfta öğrencilerle sohbet eden Akşener, bir dersi de dinledi.

Daha sonra İzmit Belediyesinin 41 aylık çalışmalarının anlatılacağı Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçen Akşener, burada, 2023 seçimlerinin partili Cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter adına mücadele edilerek yapılacak son seçim olacağını söyledi.

"Bu seçimi almak zorundayız, bu seçimde başarmak zorundayız." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Varsayın kaybettik ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21'inci yüzyılın yeni değer setlerine uygun, gerçekten gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'ye nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Onun yolu, 2 şeyi kazanmaktan geçiyor. Biri Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri de Meclisi kazanacağız."

41 aylık çalışmalarını anlattığı program sonunda Belediye Başkanı Hürriyet, Akşener'e hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu:

- "Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit Meral Akşener

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:58
İkindi
16:22
Akşam
19:04
Yatsı
20:24
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.