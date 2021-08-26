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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

26.08.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

SİNOP (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Durağan ve Boyabat ilçelerinde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Akşener, ardından Sinop Sanayi Sitesi'ni gezdi.

Daha sonra Sakarya Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Akşener, 20 Ocak 2020'den itibaren esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde siyaset yapmadığını belirten Akşener, "Esnaf ziyaretlerimde iktidar partisini germiyorum, başka bir partiyi de germiyorum. Kendi partimi de övmüyorum, propaganda da yapmıyorum. Sadece esnafın ve vatandaşın dertlerini dinliyorum. Amacım şu; seçim zamanı bütün siyasi partiler gelecekler, sizleri ikna edebileceklerse oylarınıza alacaklar, ikna edemezlerse alamayacaklar. Yün yumaklarıyla siyaset birbirini meşgul ediyor. Bu arada sizi görmüyoruz, sizin derdiniz ne, gözünüzün içine bakıp onu anlamıyoruz. Şuculuk, buculuk üzerinden oy verir oldunuz. Ben şunu yapmaya çalışıyorum; ben dahil siyasetçiler buraya gelmeli, sizin derdiniz üzerinden çözüm üzerine konuşmalıdır. Bizimle ilgili notlarınızı onun üzerinden vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Siyasi kavgaların halkın tenceresini kaynatmadığına işaret eden Akşener, "Ben esnafı dinledikçe, esnafın, müşterilerinin derdini dinledikçe önce grup konuşmama koydum, ağaların dikkatini çeksin diye. Arkasından milletvekili arkadaşlarım soru önergeleri, kanun teklifleri ve araştırma önergeleri verdiler. Sizin dertlerinizi düzenli olarak gündemde tutmaya devam ettik. Biz siyasetçiler, hizmet üzerinden rekabet etmeliyiz. Müşteri velinimetse sizler için, bizim için de seçmen velinimet olmalı. Bunu birlikte başaracağız. Şimdi bu gezmelerin ağaları rahatsız ettiğini hepiniz biliyorsunuz ama gaza gelmem, dehşet inadımdır. Gezmeye devam edeceğim." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta esnafı ziyaret etti
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