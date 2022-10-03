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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

03.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) heyetiyle görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akşener, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyetle partide bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

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