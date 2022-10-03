İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akşener, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyetle partide bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRKONFED heyetiyle bir araya geldi

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