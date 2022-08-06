İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

BİLECİK (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik programı kapsamında Pazaryeri ilçesine gelen Akşener, halk pazarına ziyarette bulundu.

Daha sonra Söğüt ilçesine geçen Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu'dan türbe hakkında bilgi aldı.

Söğütlüleri otobüsten selamlayarak ilçe merkezine geçen Akşener, parti otobüsü önünden vatandaşlara seslendi.

Akşener, siyasetçilerin her zaman vatandaşın sorunlarına çare üretmek üzerine rekabete girmesini doğru bulduğunu söyledi.

Programları kapsamında ilçelerdeki vatandaşları ve esnafı ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Gireceğim dükkanların içinde tam 2,5 yıldır ben kendi partimi övmedim. Başka bir partiyi yermedim, propaganda yapmadım. Sadece ve sadece sizin derdinizi konuşup çözüm ürettik ve kamuoyuna mal ettik ama ağalar çok rahatsız oldular. Şimdi siz seçmensiniz, siz milletsiniz. Millet velinimettir. Su görününce teyemmüm bozulur. Biz vekiliz vekil, asıl sizsiniz. Seçmeni, birlikte el ele vererek bu ülkenin yeniden veli nimeti yapacağız ve benim gibi buraya bütün ağaları getireceksiniz."

Daha sonra Gölpazarı ilçesine geçen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.