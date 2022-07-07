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İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

07.07.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Bu yıl gelişlerde 2019'un da 2021'in de üzerinde bir rakam görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle gurbetçilerin gelişlerinde yüzde 20'lik artış görünüyor" - "Görevlilerimiz gerekirse yemek molası vermeksizin, yemeklerini çalıştıkları peronlarda yemek kaydıyla görevlerini yerine getiriyorlar"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, izin döneminde yurda gelen gurbetçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 arttığını söyledi.

Vali Kırbıyık, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Gurbetçilerle sohbet eden Vali Kırbıyık ve Sırakaya, Avrupa'da yaşayan ve izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen vatandaşların isteklerini dinledi.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelişlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Gurbetçilerin işlerinin kolaylaştırılması ve bekleyiş sürelerinin kısaltılması amacıyla emniyet ve gümrük idaresi personelinin fedakarca çalıştığını ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinin vurgulayan Kırbıyık, "Kesintisiz ve sürekli hizmet vermek peşindeyiz. Görevlilerimiz gerekirse yemek molası vermeksizin, yemeklerini çalıştıkları peronlarda yemek kaydıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu yıl gelişlerde 2019'un da 2021'in de üzerinde bir rakam görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle gurbetçilerin gelişlerinde yüzde 20'lik artış görünüyor." dedi.

Gurbetçilerin anavatana gelişlerindeki mutluluğa şahitlik etmenin kendileri için de mutluluk verici olduğunu ifade eden Kırbıyık, uzun yoldan gelen gurbetçileri tarih, kültür ve mutfağıyla ünlü Edirne'de ağırlamaktan memnun olacaklarını kaydetti.

-"Günde 35-45 bin aralığında giriş var"

Sırakaya da gurbetçileri karşılamak, heyecanlarına ortak olmak amacıyla Kapıkule'de olduklarını söyledi.

Gümrüklerde, İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarıyla, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı görevlileriyle devletin tüm kurumlarının, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarına şahitlik ettiklerini ifade eden Sırakaya, çalışanların 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini görmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarından günlük 35-45 bin aralığında gurbetçi girişi olduğunu ifade eden Sırakaya, "Geçen sene sezon boyu 2 milyon 800 bin kişi gelmişti, bu yıl 30 Haziran itibarıyla 1 milyon 569 bin vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı." dedi.

Gurbetçilerin daha hızlı geçiş ve gümrük çalışanlarına yardım için sınır kapılarına yaklaşırken evraklarını hazırlamalarını isteyen Sırakaya, dinlenme alanlarındaki Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği standını ziyaret etti, gurbetçilerle anı fotoğrafı çektirdi.

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

- Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Bu yıl gelişlerde 2019'un da 2021'in de üzerinde bir rakam görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle gurbetçilerin gelişlerinde yüzde 20'lik artış görünüyor" - "Görevlilerimiz gerekirse yemek molası vermeksizin, yemekler

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

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