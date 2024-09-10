İzlanda maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl 3 gol birden attığını böyle açıkladı!

GALATASARAYLILAR ÜZGÜNDÜR (AHMET ÇAKAR)

Uluslar Ligi'ne iyi başladık… Galler maçında kötü oynamamıza rağmen, mağlup olmayı hak etmişken alınan bir puan iyi oldu, dün gece de çok net bir galibiyet aldık. Önce şunu söyleyeyim; herhalde Galatasaraylılar çok ama çok üzgündür. Dün geceki Kerem'i gördükten, attığı golleri izledikten sonra bin pişmandırlar… Galatasaray taraftarı bu çocuğu bir türlü bağrına basmadı, hiç sevmedi, kulüp de bir yerde satmak zorunda kaldı. Ama Kerem kafası rahat olduğunda neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi… Kolay değil tam üç gol… Hem de birbirinden güzel üç gol. [Sabah]