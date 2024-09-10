İzlanda maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl 3 gol birden attığını böyle açıkladı!

A Milli Takımımız Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'ya 3-1 mağlup ederken Ay-Yıldızlılar'ın golleri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda ederek Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Aktürkoğlu attığı 3 golle yıldızlaşırken spor yazarları kendisinden övgüyle bahsetti. Ahmet Çakar yazısında Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapma sebebinin 'kafasının rahat olması' olarak yorumladı.
"Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını bu maçta çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır." [Fotomaç]
"Gecenin yıldızı Kerem'in fişi çeken golü hepimizi rahatlattı. Bu maçta herkes görevini iyi yaptı, herkesin ekstrası da vardı. Ayağınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Doğruların kaliteyle birleştiğinde ortaya nasıl bir zafer ve estetik çıktığını sizler de gördünüz. Size yakışan budur, devamını bekliyoruz." [Akşam]
"Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı." [Fotomaç]
"Ballon D’or adayı bir kaptanımız ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alan bir süperstarımız varken, tarihimizin iyi kadrolarından birine sahip olduğumuzu rahatlıkla söylenebilir. İzlanda’ya karşı geride dörtlü bir savunmayla dönen Montella’nın Kenan Yıldız’ı dışarıda bırakıp Kerem’i solda Umut Nayir’i santrforda kullanması başlangıçta oyuna pozitif yansıdı. Ama sonrasında o dominant santrforu aradık durduk. Bu maçta Benficalı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nazaran çok daha rahat göründü. Kerem’in mental formu kadar fiziksel formu da dikkat çekiciydi. Elbette onu destekleyen harika bir Eren Elmalı performansı izlemek sevindiriciydi. Eren de büyük fark yarattı." [Fanatik]
Uluslar Ligi'ne iyi başladık… Galler maçında kötü oynamamıza rağmen, mağlup olmayı hak etmişken alınan bir puan iyi oldu, dün gece de çok net bir galibiyet aldık. Önce şunu söyleyeyim; herhalde Galatasaraylılar çok ama çok üzgündür. Dün geceki Kerem'i gördükten, attığı golleri izledikten sonra bin pişmandırlar… Galatasaray taraftarı bu çocuğu bir türlü bağrına basmadı, hiç sevmedi, kulüp de bir yerde satmak zorunda kaldı. Ama Kerem kafası rahat olduğunda neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi… Kolay değil tam üç gol… Hem de birbirinden güzel üç gol. [Sabah]