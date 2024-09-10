SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. İzlanda maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl 3 gol birden attığını böyle açıkladı!

İzlanda maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl 3 gol birden attığını böyle açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 08:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelirken mücadele Ay-yıldızlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Millilerin golleri Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken spor yazarları kendisinden övgüyle bahsetti. İşte o yazılar...

A Milli Takımımız Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'ya 3-1 mağlup ederken Ay-Yıldızlılar'ın golleri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda ederek Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Aktürkoğlu attığı 3 golle yıldızlaşırken spor yazarları kendisinden övgüyle bahsetti. Ahmet Çakar yazısında Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapma sebebinin 'kafasının rahat olması' olarak yorumladı.

İŞTE O YAZILAR...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"BENFICA SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATMIŞTIR" (TURGAY DEMİR)

"BENFICA SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATMIŞTIR" (TURGAY DEMİR)

"Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını bu maçta çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır." [Fotomaç]

"DEVAMINI BEKLİYORUZ" (ENGİN VEREL)

"DEVAMINI BEKLİYORUZ" (ENGİN VEREL)

"Gecenin yıldızı Kerem'in fişi çeken golü hepimizi rahatlattı. Bu maçta herkes görevini iyi yaptı, herkesin ekstrası da vardı. Ayağınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Doğruların kaliteyle birleştiğinde ortaya nasıl bir zafer ve estetik çıktığını sizler de gördünüz. Size yakışan budur, devamını bekliyoruz." [Akşam]

"KEREM MESAJ VERDİ" (LEVENT TÜZEMEN)

"KEREM MESAJ VERDİ" (LEVENT TÜZEMEN)

"Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı." [Fotomaç]

"DAHA RAHAT GÖRÜNDÜ (SERKAN AKCAN)

"DAHA RAHAT GÖRÜNDÜ (SERKAN AKCAN)

"Ballon D’or adayı bir kaptanımız ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alan bir süperstarımız varken, tarihimizin iyi kadrolarından birine sahip olduğumuzu rahatlıkla söylenebilir. İzlanda’ya karşı geride dörtlü bir savunmayla dönen Montella’nın Kenan Yıldız’ı dışarıda bırakıp Kerem’i solda Umut Nayir’i santrforda kullanması başlangıçta oyuna pozitif yansıdı. Ama sonrasında o dominant santrforu aradık durduk. Bu maçta Benficalı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nazaran çok daha rahat göründü. Kerem’in mental formu kadar fiziksel formu da dikkat çekiciydi. Elbette onu destekleyen harika bir Eren Elmalı performansı izlemek sevindiriciydi. Eren de büyük fark yarattı." [Fanatik]

GALATASARAYLILAR ÜZGÜNDÜR (AHMET ÇAKAR)

GALATASARAYLILAR ÜZGÜNDÜR (AHMET ÇAKAR)

Uluslar Ligi'ne iyi başladık… Galler maçında kötü oynamamıza rağmen, mağlup olmayı hak etmişken alınan bir puan iyi oldu, dün gece de çok net bir galibiyet aldık. Önce şunu söyleyeyim; herhalde Galatasaraylılar çok ama çok üzgündür. Dün geceki Kerem'i gördükten, attığı golleri izledikten sonra bin pişmandırlar… Galatasaray taraftarı bu çocuğu bir türlü bağrına basmadı, hiç sevmedi, kulüp de bir yerde satmak zorunda kaldı. Ama Kerem kafası rahat olduğunda neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi… Kolay değil tam üç gol… Hem de birbirinden güzel üç gol. [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
İzlanda Kerem Aktürkoğlu son dakika milli takım
En Çok Okunan Haberler
Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Türkiye, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti!

Türkiye, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti!

Cinsel tacizden tutuklanan futbolcu Türkiye maçında sahada!

Cinsel tacizden tutuklanan futbolcu Türkiye maçında sahada!

İzlanda maçında şov yapan Kerem Aktürkoğlu'ndan göndermeli sevinç! Tribünlere döndü ve...

İzlanda maçında şov yapan Kerem Aktürkoğlu'ndan göndermeli sevinç! Tribünlere döndü ve...

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.