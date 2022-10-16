İzleyenler şaştı kaldı! Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması

Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça altında kalması sonrası Medipol Başakşehir'in yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı.

MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN KUTLAMA!

Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil" sözleriyle yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.

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