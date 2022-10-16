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  4. İzleyenler şaştı kaldı! Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması

İzleyenler şaştı kaldı! Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması

16.10.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok dünya devi kulüpte forma giymesinin ardından Türkiye'nin yolunu tutarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak buradaki performansı beklentilerin altında kalması sonrası Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil bu kez futbol dışı bir konu ile gündemde. 15 Ekim'de 34 yaşına giren yıldız oyuncu için mehter takımının bestelediği şarkı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça altında kalması sonrası Medipol Başakşehir'in yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı.

MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN KUTLAMA!

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Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil" sözleriyle yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.

İŞTE O ANLAR...

MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI

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