Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

İzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen kurtarıldı

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