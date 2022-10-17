YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme ilçesi açıklarında 43, Menderes ilçesi açıklarında da 8 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 94 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik göçmen bot

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
13:02
İkindi
16:08
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.