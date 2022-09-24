YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

24.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Denizde bir grup düzensiz göçmenin balıkçı teknesiyle hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve İtalya'ya gitmek üzere uluslararası sulara çıkmaya çalışan tekneyi durdurdu. Teknedeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı karaya çıkarıldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Foça balıkçı teknesi sahil güvenlik komutanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:30
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.