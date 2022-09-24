Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve İtalya'ya gitmek üzere uluslararası sulara çıkmaya çalışan tekneyi durdurdu. Teknedeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

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