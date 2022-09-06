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İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

06.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İZMİR (AA) - İzmir Arkeoloji Müzesinde yürütülen "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, Yunan mitolojisinde önemli yeri bulunan Dionysos tanrısına atfedilen eserler, gösterime açıldı.

Müzede yıl boyu her ay belli bir temayla düzenlenen sergiler, eylülde bağbozumu dönemi olması nedeniyle Yunan mitolojisinde şarap, eğlence ve tiyatro tanrısı olarak bilinen Dionysos eserleri seçkisiyle devam ediyor.

Sergilenen eserler arasında Efes Antik Kenti'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Dionysos'a ait heykel başı dikkati çekiyor. Toprak altından çıkarıldıktan 92 yıl sonra ilk kez sergilenen heykel, asma figürleriyle tipik bir Dionysos eseri olarak tanımlanıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural, AA muhabirine bu ayki sergide mitolojide Anadolu kökenli bir tanrı olan Dionysos'a adanan eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduklarını dile getirdi.

Antik Yunan'da Dionysos adına bağ bozumu şenlikleri düzenlendiğini, çok sayıda eserde bu eğlence figürlerinin taşa yansıtıldığını aktaran Tural, Dionysos kültü hakkında fikir sahibi olmak isteyenleri eylülde bu özel sergiye beklediklerini dile getirdi.

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı

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Heykel dionysos izmir arkeoloji müzesi

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