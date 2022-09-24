İzmir, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin verdiği "2022 Avrupa Ödülü"ne kavuştu

İZMİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) "2022 Avrupa Ödülü"nü düzenlenen törenle İzmir'e verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Agora Ören Yeri'nde düzenlenen tören, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşı ve Avrupa Birliği Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı.

Törende konuşan AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, aile kökenlerinin Sinop'a dayandığını, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Chatzivassiliou-Tsovilis, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve İzmir'in de o parçanın en güzel çiçekleri arasında yer aldığını belirterek, Avrupa değerlerini aktif şekilde benimseyen ve yaygınlaştıran yaklaşımı dolayısıyla kentin bu ödüle layık görüldüğünü anlattı.

AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte, İzmir'in yaşattığı değerler, yaşam ve yönetim şekli sayesinde 2022 Avrupa Ödülü'nü almaya hak kazandığını söyledi.

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkeleri arasında yer aldığını, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları değerlerini savunan bir konseyin üyesi olarak da çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Avrupa Madalyası, Leyte, Böke ve Chatzivassiliou-Tsovilis tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e takdim edildi.

- "Arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte sosyal, ekonomik ve ekolojik demokrasiden oluşan yeni bir demokrasi anlayışı ortaya koyduklarını ve bunu yerelden inşa ettiklerini belirterek, İzmir'i dünyayla entegre etmeye çalıştıklarını anlattı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenen Soyer, "Sayın Genel Başkanım hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye'yi İzmir ile birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz." dedi.

Tunç Soyer, daha sonra sahneye davet edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 2022 Avrupa Ödülü'nü havaya kaldırdı, toplu fotoğraf çektirildi.

Tören, tenor Hakan Aysev ve perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay'ın konseri ile son buldu.