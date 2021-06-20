YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

20.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İZMİR (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı yeni doğumla birlikte İzmir'de 5'e yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmezken Begümcan ve Winner çiftinin önceden "İzmir" ve "Deniz" adında iki yavruları olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.

Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Şahin Afşin, şunları kaydetti:

"Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
İzmir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıİzmir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.