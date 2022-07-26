İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen, 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

- 14'ü muvazzaf 21 asker ile 14'ü eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi

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