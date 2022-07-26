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İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

26.07.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14'ü muvazzaf 21 asker ile 14'ü eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen, 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 1'inin üsteğmen, 18'inin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

- 14'ü muvazzaf 21 asker ile 14'ü eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

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